Jokić donio pobjedu Denveru poslije produžetka

Srpski centar Nikola Jokić sjajnom igrom ponovo je predvodio Denver u novoj dramatičnoj pobjedi nad Finiksom na gostovanju sa 130:126 poslije produžetka. Meč je završio kao najefikasniji igrač sa 31 poenom 10 skokova i 8 asistencija.

Denver nije najbolje ušao u meč, pa su domaćini vodili većim delom utakmice ali u samom finišu Jokić je uspio svom timu da donese produžetak.

haha people think Nikola isn't the best passer in the league pic.twitter.com/ooQfVz7pVi