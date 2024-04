Jokić došao na utakmicu obučen kao lik iz crtanih filmova (FOTO/VIDEO)

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Los Anđeles Lejkerse 114:103 u prvom meču NBA plej-ofa i tako poveli u seriji sa 1:0, a sjajnu partiju na ovom susretu prikazao je reprezentativac Srbije Nikola Jokić.

Superstar Nagetsa i ovoga puta nosio je svoj tim do pobjede, a meč je završio sa 32 poena, 12 skokova i 7 asistencija, a ono što je takođe privuklo samo pažnju jeste uvod u susret koji je napravio Srbin, prenosi Telegraf.

Jokić je i ovog puta sve ostavio u čudu sa izborom svoj stajlinga.

Nikola Jokic dressed up as Gru from Despicable Me (: @nuggets) pic.twitter.com/CO8tDejC8S