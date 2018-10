Jokić i Bjelica odlični, 52 poena Tompsona

Denver Nagetsi su zabilježili petu pobjedu na šest odigranih mečeva ove sezone, a zapažen učinak ponovo je imao Nikola Jokić.

Nagetsi su na svom terenu savladali Nju Orleans, koji je ponovo igrao bez svog najboljeg igrača Entonija Dejvisa.

Bilo je 116:111, Jokić je ubacio 12 poena uz devet skokova i deset asistencija.

U njegovom timu najefikasniji su bili Džamal Marej i Gari Haris sa po 23 poena. Kod poraženih, Džulijus Rendl je postigao 24 poena, Nikola Mirotić je uz 17 poena imao deset skokova.

Razigrani Luka Dončić nije bio dovoljan Dalas Maveriksima u derbiju Teksasa, San Antonio je slavio nakon produžetka 113:108.

Dončić je prvi put u karijeri postigao više od 30 poena na jednom meču (31), a imao je i osam skokova i četiri asistencije.

Sparse je predvodio Demar DeRozan sa 34 poena, LaMarkus Oldridž je ubacio 20.

Sakramento Kingsi zabilježili su treću uzastopnu pobjedu, uz još jednu odličnu partiju Nemanje Bjelice, a veče u NBA obeležio je rekord Kleja Tompsona po broju trojki na jednom meču.

Kingsi su savladali Majami 123:113, a srpski reprezentativac je za 32 minuta na terenu postigao 19 poena, uz pet skokova, pet asistencija i dve ukradene lopte.

Vili Kouli Stajn je postigao 26 poena uz 13 skokova, Badi Hild je ubacio 23.

Goran Dragić je na drugoj strani ubacio 20 poena, Hasan Vajtsajd 16 uz čak 24 skokova.

Klej Tompson je imao nestvarno veče i nadmašio rekord svog saigrača Stefa Karija po broju postignutih trojki na jedmom meču (14).

A za to su mu bile dovoljne tri četvrtine u duelu Golden Stejta sa Čikagom. Tompson je meč završio sa 52 poena, šut za tri 14 od 24, za svega 27 minuta na terenu. Kari je postigao 23, Durent 14 poena.

Voriorsi su odnijeli ubjedljiv trijumf 149:124.

Ben Simons je bio na korak od tripl-dabla u pobjedi Filadelfije nad Atlantom 113:92. Imao je 21 poena, 12 skokova i devet asistencija.

Dario Šarić je ubacio četiri poena uz devet uhvaćenih lopti. Portland je imao čak sedmoricu dvocifrenih poentera u trijumfu nad Indijanom (103:93), ali među njima nije bio Jusuf Nurkić - pet poena, pet skokova, dvije asistencije.

Za poraženi tim Bojan Bogdanović je zabilježio učinak od 14 poena. Milvoki Baksi su jedini neporaženi tim u ligi, a prvi poraz su naneli Torontu - bilo je 124:108.

U sedmom trijumfu Baksa, u odsustvu Adetokumba istakao se Ersan Iljasova sa 19 poena, Brogdon i Bledso su ubacili po 17.

Minesota je nanijela novi poraz L.A. Lejkersima (124:120), uz 32 poena Džimija Batlera. LeBron Džejms je postigao 29 poena, uz deset skokova i sedam asistencija.

Njujork Niksi savladali su lokalne rivale Bruklin Netse 115:96.

Klej Tompson se nije proslavio na startu sezone, postigavši svega pet trojki na prvih sedam mečeva, ali sve je "naplatio" u duelu sa Čikagom.

Kada mu je šut konačno proradio, igrač Golden Stejta jednostavno nije mogao da stane, i poluvrijeme je završio sa učinkom od 36 poena!

Na krilima sjajnog Tompsona, aktuelni šampioni su na odmor otišli sa nevjerovatnom prednošću - 92:50.

Tompson je postavio rekord lige sa deset pogođenih trojki u prvom poluvremenu, a Voriorsi rekord franšize sa 17.

Pogledajte neke od njegovih pogodaka.

