Jokić i Denver imaju problem (VIDEO)

Košarkaši Denevra pobijedili su Majami 103:97, za petu uzastopnu pobjedu poslije Ol-star pauze.

Nikola Jokić imao je skromije izdanje i za 38 minuta na parketu postigao je 18 poena, uz 11 skokova, sedam asistencija i jednu ukradenu loptu.

Ono što brine Jokića i družinu iz Kolarada, jer se Džamal Marej povrijedio na kraju druge dionice.

Jedan od najboljih igrača Nagetsa povrijedio je članak pri doskoku i poslije toga se više se nije vraćao u igru, a dodatne informacije o stepenu ozbiljnosti povrede se čekaju.

Jamal Murray : 6 points on 2-6 shooting & 3 assists in 14 minutes (Left the game in the 2nd quarter & didn't return after he sprained his right ankle) pic.twitter.com/gwwe7kEI7d