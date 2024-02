Jokić i Dončić napravili šou program na All-Star meču (VIDEO)

U NBA Ol-star utakmici u Indijanapolisu vidjeli smo ubjedljivu pobjedu Istoka nad Zapadom rezultatom 211:186.

Prezabavno je bilo gledati zajedno Nikolu Jokića i Luku Dončića na terenu u istom timu. Dva velika prijatelja i još veća sportska asa priredila su nam u četvrtoj četvrtini akciju za pamćenje.

Jedan od korisnika društvene mreže "X" lijepo je primijetio da sve podsjeća na akciju iz čuvenog filmskog serijala o Hariju Poteru, kada ovaj igra "kvidič".

Lopta se brzo kretala iz jedne u drugu ruku, od jednog do drugog i nazad, sve dok nije došla do koša i na kraju bila elegantno položena.

Možda Nikola Jokić i Luka Dončić nisu čarobnjaci kao Hari Poter, ali pružaju nam magičnu košarku, to je sigurno.

Jokic and Luka give 'n go... and give 'n go... and give 'n go #NBAAllStar Game on TNT pic.twitter.com/UCz4aog4Xg