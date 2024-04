Jokić i Nagetsi idu na Lejkerse

Los Anđeles Lejkersi su pobijedili Pelikanse u Nju Orleansu 110:106 u plej-in utakmici pa će tako ići na drugoplasirani tim na Zapadu Denver Nagetse. Sakramento je bio bolji od Golden Stejta pa za posljednje mjesto u plej-ofu igra sa Nju Orleansom.

Možda bi ishod ovog meča i bio drugačiji da je glavni igrač Pelikana Zajon Vilijamson bio na parketu na kraju meča. On se na tri minuta do kraja kada je bilo 95:95 požalio na bol u nozi. Otišao je u svlačionicu i više se nije vraćao na parket. Do tad je imao čak 40 poena u svom prvom meču u post sezoni u karijeri.

Kako je nekadašnji prvi pik izašao, pogodili su Džejms, Dejvis koji je zakucao dok je Dianđelo Rasel ubacio trojku, a još dva slobodna bacanja Entonija Dejvisa su zakucala pobjedu ''Jezeraša’’.

Lebron je utakmicu završio sa 23 poena, Dejvis je imao 20 uz 15 skokova, a Rasel je uz pet ubačenih trojki završio duel sa 21 poenom. Kod Pelikansa je uz Vilijamsona Trej Marfi imao 12 poena.

Sakramento je dobio Golden Stejt 118:94 kod kuće i tako se osvetio za poraz ''Ratnicima'' iz sedme utakmice u plej of seriji prošle sezone. Golden Stejt nije bio ni sijenka onog tima koji je pravio dinastiju u periodu od 2015. do 2022. godine. Dozvolio je previše otvorenih šuteva, ofanzivnih skokova i dozvolio je sebi preveliki broj izgubljenih lopti.

Klej Tompson je takođe bio van svog ritma jer je promašio svih deset šuteva iz igre, dok je Stef Kari ubacio tek 22 poena. Kion Elis koji je tek od februara u timu i to na dvosmernom ugovoru je imao 15 poena, a pokazao se i jakom odbranom i bio je drugi najbolji poenter u timu. Sa takvom igrom ''Ratnici'' su teško mogli protiv ''Kraljeva''.

Sakramento će protiv Nju Orleansa igrati za osmu poziciju na Zapadu i za seriju sa Oklahomom. Harison Barns je imao 17, a Domantas Sabonis 16 poena uz 12 skokova.

