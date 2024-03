Jokić i vezivanjem pertli utiče na igru (VIDEO)

Proslavljeni srpski centar Nikola Jokić je novim tripl-dablom predvodio Denver u pobjedi nad Bostonom od 115:109, a već drugi dan se komentarišu njegovi brojni potezi u igri, ali je najviše komentara izazvao nesvakidašnji potez van igre koji je bitno uticao na meč.

Džoker je demonstrirao koliko i kako i vezivanje pertli može uticati na tok igre.

Naime, u trećoj četvrtini sudije su načinile grešku, a Jokić se dosjetio da "veže pertlu" i time svom stručnom štabu da vremena da na snimku uoče grešku i zatraže čelendž.

Do sporne situacije je došlo kada je u napadu Bostona Džejlen Braun izbacio loptu u aut, a sudija je njima opet dosudio loptu misleći da je zakačila igrača Denvera, prenosi RTS.

From last night: Nikola Jokic fake ties his shoe in front of the referee and Celtics inbounder to buy the Nuggets extra time to see if they should challenge the call. pic.twitter.com/s3F5WNU8HH