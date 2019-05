Jokić igrao 65 minuta, tripl-dabl, na kraju ipak tragičar

Košarkaši Portlanda pobijedili su Denver kod kuće sa 140:137 poslije četiri produžetka i poveli su sa 2-1 u pobjedama u drugoj rundi plej-ofa!

Bio je to tek drugi plej-of meč u istoriji sa četiri produžetka, prvi poslije 1953. godine, a Nikola Jokić odigrao je 65 i kusur minuta – meč je završio sa tripl-dablom od 33 poena (13-25 iz igre), 18 skokova, 14 asistencija, jednom ukradenom loptom, 2 rampe i 8 izgubljenih lopti.

Vidno umorni Jokić u sva četiri produžetka dao je samo tri poena – dvaput je imao šansu da trojkama donese svom timu pobjedu, nije uspio, a u četvrtom produžetku je na 5,6 sekundi do kraja na -2 pogodio samo jedno bacanje.

Najefikasniji kod Denvera bio je Džamal Marej sa 34 poena (14-32 iz igre), uz 9 skokova i 5 asistencija, Vil Barton postigao je 22 poena (8-18 iz igre, 9sk), Pol Milsap 17 (8-13 iz igre, 13sk), Geri Heris 13 (6-12 iz igre), a Malik Bizli 11.

Blejzerse je predvodio fantastični Si-Džej Mekolum sa 39 poena (16-39 iz igre), 8 skokova i 4 asistencije, Demijan Lilard upisao je 28 poena (10-24 iz igre), 6 skokova i 8 asistencija, a Rodni Hud ubacio je 19 poena (6-8 iz igre, 2sk). Enes Kanter postigao je 18 poena (8-16 iz igre), uz 15 skokova, a Mo Harkles dodao je 15 poena (6-14 iz igre) i 10 skokova.

Bila je to utakmica u kojoj su se obje ekipe herojski borile i koja je mogla da bude prelomljena u mnogo navrata. Blejzersi su uglavnom imali prednost, ali je Marej blistao u prvom poluvremenu, da bi Jokić preuzeo štafetu u drugom poluvremenu, pogotovo u trećoj četvrtini u kojoj je ubacio 17 poena.

U posljednjoj četvrtini napokon se probudio i Barton, koji je igrao jako loše tokom cijelog plej-ofa, postigao je važne poene i u produžetku, igrao dobru odbranu, ali on kao iks faktor Nagetsa ipak nije bio dovoljan zbog iks faktora Blejzersa – Huda. Maestralno ga je Teri Stots ubacio u igru u četvrtom produžetku, a Hud je dvaput napao i pogodio preko Mareja na niskom postu, da bi potom i pogodio ključnu trojku za +2 na osam sekundi do kraja.

RODNEY HOOD FOR THREE! #RipCity 138#MileHighBasketball 136 17.8 left in 4OT on @ESPNNBA. DEN ball.