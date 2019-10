Jokić ima isto tripl-dablova ko svi ostali NBA centri zajedno

Srpski centar Nikola Jokić nastavlja da ispisuje stranice košarkaške istorije i ove sezone.

Jokić je protiv Finiks Sansa zabijležio tripl-dabl, 29. u karijeri u utakmicama regularnog dijela sezone (23 poena, 14 skokova, 12 asistencija).

On je time prestigao legendarnog Majkla Džordana, sa kojim je bio izjednačen na 28 tripl-dablova u karijeri.

Tu nije kraj impozantnoj statistici momka iz Sombora, kako je naveo komentator Denver Nagetsa Kris Marlou.

"Kao što znate, Nikola Jokić sada ima 29 tripl-dablova u svojoj mladoj karijeri. Ono što možda ne znate je da on ima isto tripl-dablova koliko i svi ostali centri koji su trenutno u NBA ligi zajedno", napisao je Marlou postavivši srpsku zastavu uz svoj komentar.

As you may know, Nikola Jokic now has 29 career triple doubles in his young career. What you may not know, he has as many triple doubles as every other active center has...combined! Huar!