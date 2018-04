Jokić ima više tripl-dablova nego zakucavanja

Centar Denver Nagetsa Nikola Jokić ima jednu od najčudnijih statistika u NBA, a to je da je ove sezone ostvario više tripl-dablova nego zakucavanja.

Svi znamo da je Jokić jedan od onih centara koji mogu, ali često ne žele da zakucavaju, i da nerijetko baca svoje karakteristične floutere.

Efikasnost Nikole se ne dovodi u pitanje, a poznato da ne posjeduje pretjerani atleticizam.

Međutim, samo osam zakucavanja zvuči nevjerovatno, nevjerovatnije od toga da ima čak devet tripl-dablova.

Jokić je poslednji od tripl-dablova ostvario protiv Los Anđeles Klipersa u subotu, kada je meč završio sa 23 poena, 11 skokova i 11 asistencija.

Svi Nikolini tripl-dablovi:

SUCH a Nikola Jokic stat, via @NBA_Reddit:



