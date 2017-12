Jokić isključen, Teo 10as protiv Bogdana, Bobi 6p za 3

Četvorica srpskih košarkaša nastupila su protekle noći u NBA ligi i imali solidne učinke, a opet je u centru pažnje bio Nikola Jokić.

Centar Denver Nagetsa je postigao 13 poena (4/10 iz igre) uz sedam skokova i pet asistencija, prije nego što je isključen zbog udaranja Jonasa Jerebka.

"Trčali smo paralelno i počeo je da me udara u mene, jednom, drugi, treći put. Kada sam video da će još jednom pokušao sam da ga "preplivam" da se oslobodim i udario ga. Nisam to uradio namerno, iznenadilo me isključenje. Da želim da udarim čoveka, ne bih ga udario tako", rekao je Jokić.

Nakon njegovog isključenja Juta je brzo smanjila zaostatak protiv Denvera sa -21 na -14, ali su Nagetsi ipak ubjedljivo slavili 107:83.

Najefikasniji u timu Nagetsa bio je Džamal Marej sa 22 poena uz osam skokova, 16 je dodao Trej Lajles uz takođe osam uhvaćenih lopti, dok su po 15 ubacili Vilson Čendler i Geri Heris.

Džez je predvodio Derik Fejvors sa 20 poena i šest skokova, po 13 su postigli Jerebko i Donovan Mičel koji je imao i šest asistencija.

U Los Anđelesu međusobni okršaj imali su Miloš Teodosić i Bogdan Bogdanović. Teovi Klipersi su bili dominantni nad Bogdanovim Kingsima sa 122:95.

Teodosić je postigao osam poena (3/9, 2/5 trojke), uz deset asistencija i četiri skoka, dok je Bogdanović postigao devet poena (4/10, 1/3 trojke), uz po tri skoka i asistencije, te jednom ukradenom loptom.

Najefikasniji u ekipi Klipersa bio je rezervista Montrezl Harel sa 22 poena i osam skokova, dok je 21 dodao Lu Vilijams.

Džamil Vilson je ubacio 17 poena, dok je Diandre Džordan zabilježio dabl-dabl sa 13 poena i 15 skokova. Klipersi su igrali bez povrijeđenog Blejka Grifina, čiji se povratak očekuje u petak protiv Lejkersa.

Kingse je predvodio Vili Koli-Stajn sa 17 poena, sedam skokova, četiri ukradene lopte i tri asistencije, dok su po deset ubacili Badi Hild i Malaki Ričardson.

Zaigrao je Boban Marjanović i s obzirom na minutažu bio sjajan. Centar Detroita je u pobjedi Pistonsa nad Indijana Pejsersima 107:83 postigao šest poena za samo tri minuta na parketu. Pogodio je sva četiri slobodna bacanja i jedni pokušaj iz igre.

Meč je obilježio Tobajas Heris sa 30 poena, od čega 21 u prvoj četvrtini koji su Pistonsi dobili 40:19 i već tad prelomili meč. Heris je pogodio sedam od osam pokušaja za tri poena na meču, a ukupno deset od 11 šuteva iz igre.

Imao je sjajnu podršku Andrea Dramonda sa dabl-dablom od 21 poena i 18 uhvaćenih lopti, dok je Redži Džekson podijelio 13 asistencija.

Pejserse je predvodio Viktor Oladipo sa 13 poena, dok su po deset postigli Bojan Bogdanović, Majls Tarner i Domantas Sabonis.

