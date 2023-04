"Jokić je sam sebe koštao MVP titule"

Američki novinari Bil Simons i Rajen Rusilo smatraju da je Džoel Embid očigledan izbor za MVP-ja NBA lige ove sezone.

Već nedjeljama traje diskusija da li će MVP biti Jokić, treći put u nizu ili Embid prvi, povremeno se pomene i Janis Adetokumbo, ali je sve izvjesnije da će priznanje pripasti Kameruncu.

"Neko vrijeme sam mislio da će to biti Janis jer je i dalje najbolji igrač, Baksi su prvi nosilac iako Kris Midlton nije igrao 33 utakmice ove sezone. Ali kada sam prošao kroz sve opet, bez obzira na statistiku, Embid je izbor", rekao je Rusilo.

"I ja ga imam (Embida). I mislim da je pravi izbor. Jedino što me nervira su gluposti koje su pravili u Filadelfiji u posljednja dva mjeseca. Trebalo je biti zabavnije, a ne da ljudi misle da ako im se ne sviđa tvoj izbor da mrziš njihov tim ili igrača. A Embid je bio bolji igrač ove godine nego prošle. Ofanzivno mislim da je bio jedan od najboljih centara košgetera u istoriji. Ovo je bila istorijska sezona, a nije bila fizička nadmoć nad protivnicima kao kod Šeka (O'Nila). Ovo je bilo vrlo kreativo, kako je naučio da se snalazi u zoni oko slobodnih bacanja", dodao je Simons.

Novinari su istakli Jokićevu dominaciju tokom zime, ali ipak vjeruju da je Embid pravi izbor za MVP-ja, umnogome jer smatraju i da je gledajući igre svih kandidata u posljednjih pet godina, zaslužio da dobio jedno priznanje.

"Mrzim da pominjem prethodne godine u MVP trci, ali reći da je Jokić sto odsto opet MVP je teško. Triput uzastopno je svetinja. Moram stvarno da osjetim da je on 100 odsto MVP. A posebno što nisam primijetio da Jokića i Denver to zanima, što je OK, ali su učinili odluku lakšom", rekao je Simons.

"Jokić i Denver su sami sebe koštali ovoga. Svaka čast što ih je briga, ali u jednom trenutku su imali 48-19, a posljednjih 17 utakmica su završili sa 7-10, dok je Jokić propustio nekoliko utakmica. Šepajući su ušli u plej-of. Pre neko veče Jokić je imao tri šuta. Mogao je da ima tripl-dabl sezonu, ali ni to ga nije zanimalo", smatra Rusilo.

Obojica ističu koliko je bilo teško ove sezone izabrati igrača koji je bio daleko bolji od drugih, ali se slažu da je Embid generalno bio najbolji, umnogome i zbog toga što je defanzivno bio znatno istaknutiji od Jokića.

Kamerunac je prvi izbor kladionica, a glasača koji su već javno otkrili svoje izbore, 15 se izjasnilo za Embida, četvorica za Adetokumba, a samo trojica za Jokića.

"Trka je bila neizvjesna dok Embid nije postigao 52 poena uz šut 20/25 u pobjedi nad Boston Seltiksima u finišu sezone. Embidove šanse su tada naglo porasle, posebno jer su Jokić i Nagetsi izgubili od 'fenjeraša' Hjustona iste noći", navodi Forbs, prenosi b92.

"Čovjek je postigao polovinu poena u NBA utakmici. Ja sam pristrasan, ali MVP trka je gotova", rekao je tada trener Filadelfija Dok RIvers.

Rivers nije jedini koji je bio impresioniran Embidovim nastupom protiv Seltiksa.

"Ovo je jedna od najupečatljivijih ofanzivnih predstava koje sam ikada vidio za 54 godine NBA izvještavanja i 59 godina ličnog praćenja NBA", rekao je bivši novinar Boston Glouba Bob Rajan.