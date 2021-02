Jokić jedini igrač u NBA koji je najbolji u svakoj kategoriji

Nikola Jokić i njegova MVP kandidatura nije prošla neopaženo, kako kod domaćih, tako i kod američkih medija.

Vjerovali ili ne, ali, Nikola Jokić je jedini igrač u NBA ligi koji predvodi svoj tim u svakoj statističkoj kategoriji:

Poeni, skokovi, asistencije, ukradene lopte, blokade, procenat šuta, procenat slobodnih bacanja, dabl-dabl i tripl-dabl partije.

Na lokalnoj televiziji "Altitude" se uvijek prenose utakmice Denver Nagetsa, a komentator Kris Marlou je na svom Twitter profilu podijelio ovaj podatak i najavio da će ga spomenuti u prenosu.

Kao i čuveni "Sombor Shuffle".

Vjerovali ili ne, ali u istoriji košarke je uspjelo samo petorici košarkaša da budu predvodnici u svakoj statističkoj kategoriji na kraju sezone, a to su:

Dejv Kauens, Skoti Pipen, Kevin Garnet, Lebron Džejms i Janis Adetokumbo.

Some thing I will say tonight on @AltitudeTV Nikola Jokic is the only player in the NBA to lead his team in points per game, rebs, asts, stls, FG%, FT%, double doubles, triple doubles AND Sombor Shuffles! #Serbia #nikolajokic #NBAAllStar #denvernuggets