NBA liga kaznila je centra Denver Nagetsa Nikolu Jokića 25.000 dolara.

Jokić je kažnjen zbog "ponižavajućeg i uvredljivog riječnika" tokom intervjua poslije utakmice sa Čikago Bulsima 31. oktobra.

"No homo, but he’s longer than you expect", prokomentarisao je Jokić raspon ruku Vendela Kartera.

Srbin je očigledno kažnjen zbog upotrebe izraza "homo", koji se često odnosi na gej populaciju.