"Jokić može da igra u bilo kojoj eri, najvještiji je svih vremena" (VIDEO)

​Stefon Marberi, proslavljeni američki košarkaš, pohvalno je pričao o sjajnom Nikoli Jokiću i njegovoj igri.

Jokić igra fenomenalnu košarku ove sezone, a posebno je impresivan poslije Ol-star pauze, te na posljednje tri utakmice bilježi 27 poena, 17 skokova i 15 asistencija.

"On je definitivno najvještiji centar koga sam ikada vidio u košarci. Može da igra u bilo kojoj eri zbog svoje veličine, sposobnosti da šutira loptu i da je dodaje. Takođe, može da dribla loptu. Ali njegov pregled igre, može da vidi kako 'vjetar duva' kada asistira. Kada mu predaš loptu, kada izvodi akciju 'zoom', zbog prostora koji tada postoji, stvara se mnogo različitih prilika za kreiranje. Čini se da imaju nešto što, bez obzira koliko su talentovane druge ekipe, imaju ovu jedinstvenost i hemiju koja vas podsjeća na stare Sparse. Rotiraju se, ne prestaju sa rotacijama. Vrlo rijetko ih vidite da odustaju od igre. Igraju svaku posjedu do kraja", rekao je Marberi u podkastu "The art of hoop".

Jokić je posebno impresivan bio u posljednjoj utakmici protiv Golden Stejt Voriorsa u kojoj je imao 32 poena, 16 skokova i 16 asistencija.

Srpski košarkaš ove sezone prosječno bilježi 26 poena, 12.3 skokova i 9.3 asistencija, prenosi "n92".

"Nikola Jokic is for sure the most skilled center in the history of basketball. He can play in any era because of his size and shooting ability, but his vision? He can see the wind when he passes" - Stephon Marbury speaks on Joker and the Nuggets chemistry @StarburyMarbury pic.twitter.com/1zV2uauBfr