Jokić na ivici tripl-dabla, Denver poražen od Finiksa

Košarkaši Denver nagetsa poraženi su od Finiks sansa 104:97 u meču regularnog dijela sezone NBA lige. Nikola Jokić ponovo je bio na ivici tripl-dabla, ubacio je 22 poena uz devet skokova i 10 asistencija.

Košarkaši Finiks sansa nastavljaju borbu za direktan plej-of, dok su Nagetsi samo pobjedu, ali i utakmicu više daleko od drugoplasirane Oklahome.

Ekipa iz Arizone je iako to konačni rezultat ne kaže, kontrolisala meč od prvog do posljednjeg minuta.

Nagetsi su u igri bili samo do početka druge četvrtine, a jedino vođstvo imali su par minuta po samom početku meča.

Finiks je konstantno vodio, u par navrata i sa maksimalnih plus 15, ali su košarkaši Majka Melouna nekoliko puta prilazili na samo dva i tri poena razlike, doduše samo do kraja treće četvrtine, jer je pobjednik u posljednjoj čuvao dvocifreno vođstvo do minut pred kraj meča, kada je domaća ekipa uspjela da ublaži poraz.

Najefikasniji košarkaš na utakmici bio je Kevin Durent sa 30 poena uz 13 skokova, Buker je dodao 17, Alen 13, a Bredli Bil 10 poena, prenosi Tanjug.

U timu Denvera, Jokić je bio najistaknutiji sa 22 uz devet skokova i 10 asistencija, Gordon i Porter postigli su po 18 poena, Koldvel-Poup je timu doprineo sa 13, a Džekson sa 11.

Rezultati mečeva NBA lige:

Šarlot - Klivlend 118:111

Orlando - Golden Stejt 93:101

Vašington - Bruklin 119:122

Atlanta - Portland 120:106

Filadelfija - Klipersi 107:108

Toronto - Njujork 101:145

Čikago - Indijana 125:99

Memfis - Lejkersi 124:136

Minesota - Detroit 106:91

Oklahoma - Hjuston 126:132

Juta - San Antonio 111:118

Denver - Finiks 97:104

