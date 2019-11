Jokić na "meti" komentatora, Kingsi savladali Boston

Košarkaši Memfisa poraženi su od Denvera sa 114:131 kao domaćini, a srpski igrači nisu imali pretjerano zapažen učinak. Sakramento Kingsi su kao domaćini slavili u duelu protiv Bostona, a odličan u posljednjoj četvrtini bio je Bogdan Bogdanović.

Nikola Jokić je u pobjedu Denvera ugradio devet poena, pet skokova i osam asistencija za 25 minuta, dok je na drugoj strani Marko Gudurić je za 22 minuta imao dva poena, tri skoka i dvije asistencije, uz jedan koš iz igre iz čak devet šuteva.

Jokić nije previše šuteva ni uzimao (4-7), ali je zato Marej "trošio" lopte za 39 poena u učinku 14-24, Milsap se nadovezao sa 23 poena, najjači aduti Memfisa bili su Džekson sa 22 i Valančijunas sa 16 poena.

The Joker making it look too easy!#MileHighBasketball — Denver Nuggets (@nuggets) November 18, 2019

Denver je počeo da gazi od završnice prvog poluvremena i išao je čak na maksimalnih +33 pri 82:115, pa je sebi mogao da dozvoli i luksuz da u laganijem ritmu odigra posljednju dionicu meča.

Ipak, jedan detalj je izazvao dosta polemike među navijačima.

Naime, u jednom duelu sa Valančijunasom, Jokić je lagano sve izveo, djelovalo je i da ne želi previše da se potroši u duelu, a potom je samo nonšalantno pogodio iz horoga, odnosno šuta koji se na engleskom zove i hook.

Taj koš oduševio je komentatora, koji je nazvao Jokića sjajnim srpskim "hooker-om", a poznato je da se izraz hooker koristi žargonski i za prostitutke.

The Splendid Serbian Hooker pic.twitter.com/uoIrd9Von9 — Chris Kern (@chriskern11) November 18, 2019

Mnoge navijače je ovo nasmijalo, a neki su se pitali da li je ovo bilo neophodno i umjesno, smatrajući da je komentator pretjerao lukavo se služeći igrom riječima, kako bi napravio vulgaran ispad.

Košarkaši Sakramenta u utakmici sa mnogo preokreta pobijedili su Boston rezultatom 100:99, a odličan u posljednjoj četvrtini bio je Bogdan Bogdanović.

Kingsi su do trećeg trijumfa u posljednje četiri utakmice, odnosno pete u sezoni, došli poenima Ričauna Holmsa sa penala 13.3 sekundi prije kraja, a prethodno su Seltiksi prokockali važan napad.

Boston je imao posljednji napad, Markus Smart je preuzeo odgovornost, međutim, lopta se nećkala i na kraju nije prošla kroz obruč.

WHAT A GAME IN SACRAMENTO! The @SacramentoKings prevail late in a thrilling finish against the @celtics! #SacramentoProud pic.twitter.com/gfY39DJer6 — NBA (@NBA) November 17, 2019

Tim iz Masačustersa je u Kaliforniji prekinuo seriju od devet pobeda, ali je sa učinkom 10-2 i dalje lider Istočne konferencije najjače lige svijeta.

Nikola Vučević je preuzeo glavnu ulogu u Orlandu i došao do 30 poena i 17 skokova uz šest asistencija za pobjedu nad Vašingtonom, u kom je Bredli Bil bio prvi akter sa 34 poena. Orlando je tako vezao treću pobjedu i popeo se do plej-of zone, kojoj neće skoro prići Voriorsi.

Nju Orleans je Golden Stejtu nanio 12. poraz u sezoni, sjenke nekadašnjih šampiona imaju samo dvije pobjede, a za to su sada bili zaslužni Džej džej Redik sa 26 poena i Džru Holidej sa 22.

Lejkersi su preuzeli glavnu ulogu od Voriorsa na zapadu, vezali su četvrtu pobjedu na 1. su mjestu sa 11-2, sada je pala Atlanta uz 33 poena, 12 asistencija i sedam skokova Lebrona Džejmsa, Trej Jang mu je parirao sa 31 poenom.

33 PTS | 7 REB | 12 AST | 6 3PM@KingJames stuffs the box score in the @Lakers W over ATL at @STAPLESCenter! #LakeShow pic.twitter.com/1BXxt5s51z — NBA (@NBA) November 18, 2019

Filadelfija je u Klivlendu bila ubjedljiva protiv Kavsa 114:95.