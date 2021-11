Jokić nakon incidenta: Osećam se loše, ali morao sam da se zaštitim

Nikola Jokić prokomentarisao je skandalozan potez protiv Majamija i udaranje Markifa Morisa.

Jokić je nasjeo na provokaciju igrača Majamija i žestoko ga udario laktom s leđa, toliko da je bacio Morisa na pod.

Nastao je opšti metež na parketu, a Jokić je pokušao da opravda svoj potez.

"Bio je to glup potez. Osećam se loše. Nije trebalo da reagujem tako, ali bilo je usred igre. Dobio sam udarac. Video sam ga, ali sam samo mislio da će biti samo nameran faul. Udario me i pomislio sam da je to preoštro od njega. Mislim da je bio prljav potez i morao sam da se zaštitim. Ali osećam se loše, nije trebalo da reagujem na ovaj način… Pre svega da budem izbačen iz igre. Moram da pomognem timu da pobedi što je najvažnije. Ali dešava se, osećam se loše, ali moram da se štitim nekako. Verovatno da nisam reagovao bio bi nesportski faul ali je bilo u trenutku adrenalina, reakcija", rekao je Jokić poslije meča.

Jokić je upropastio svoj najbolji meč ove sezone, u trenutku incidenta, dva i po minuta pre kraja utakmice, imao je tripl-dabl sa 23 poena, 15 skokova i 10 asistencije, a Denver je vodio 111:94.

