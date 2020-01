Jokić nakon sjajne partije: To je mamba mentalitet

U danu kada je NBA ligu i cijelu košarkašku planetu šokirala vijest o smrti Kobija Brajanta, Denver je igrao utakmicu protiv Hjustona.

U dvorani su svi plakali, a na terenu je svima u mislima bio čovjek koga, iznenada, više nema.

Srpski centar Nikola Jokić je trijumfu od 117:110 doprinio učinkom od - 24 poena, 12 skokova i 11 asistencija, prenose "Novosti.rs".

Poslije utakmice Jokić je pokazao da je i on veliki sportista.

Centar Denvera je na pitanje novinara: Kako je u takvoj atmosferi uspio da svu koncentraciju usmjeri na utakmicu Nikola je odgovorio:

"Ništa ne može da bude izgovor, moraš da se fokusiraš na posao. To je mamba mentalitet", rekao je srpski košarkaš, misleći na pobjednički mentalitet po kom je bio poznat Kobi Brajant.

Prve dvije utakmice nedjeljnog programa u NBA ligi počele su odavanjem počasti tragično nastradalom Kobiju Brajantu.

Hjuston Roketsi dočekali su Denver Nagetse, a utakmica je počela minutom ćutanja, dok su u duelu San Antonio Sparsa i Toronto Reptorsa klubovi u prvom napadu dozvolili da istekne 24 sekunde napada, jer je Brajant najveći dio karijere nosio dres sa brojem 24.

Nikola Jokic on turning his attention back to the game after learning of Kobe Bryant’s passing: “...it’s a Mamba Mentality.” pic.twitter.com/ZAwvSPWGcx