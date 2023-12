Jokić napustio "Najki"

Nikola Jokić više neće nositi personalizovane patike moćnog američkog brenda "Najki" (Nike).

Srpski košarkaš potpisao je višegodišnji ugovor sa kineskim proizvođačem patika "361 Degrees".

OFFICIAL: Reigning Finals MVP Nikola Jokic has signed a multi-year signature shoe deal with 361. The Joker will become a leading global face of the Chinese brand. pic.twitter.com/bCWHwoxZ97