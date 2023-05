Jokić ne bi trebao biti suspendovan zbog incidenta

Košarkaš Denver Nagetsa, Nikola Jokić ruku na srce jeste namjerno dao vlasniku Feniks Sansa Metu Išbiju da okusi njegov lakat, ali nije baš ušao na tribine bez namjere da zadrži loptu u igri. U suprotnom, trebao je i bio bi izbačen iz igre, kako to pravila nalažu.

"Svaki menadžer, igrač, trener ili druga osoba s klupe ekipe, koja namjerno uđe na dio tribine za gledaoce tokom utakmice biće automatski izbačena, a incident će biti prijavljen e-poštom košarkaškim operacijama. Ulazak na tribine kako bi igrač zadržao loptu u igri ili zamah koji nosi igrača na tribine ne smatra se namjernim. Prvi red sjedišta smatra se početkom tribina."

Očito, službenici koji su pregledali mjesto događaja nisu mislili da bi Jokić trebao biti izbačen. Bilo bi zbunjujuće saznati da je Jokić suspendovan zbog pregledanog incidenta zbog kojeg su sudije odlučili da ga neće izbaciti.

Takođe, samo se odmaknite i pogledajte veću sliku. Uopše ne bi izgledalo dobro ako NBA odluči suspendovati Nikolu Jokića zbog nečega što je vjerovatno samo manji sukob koji je rezultirao ništa više od izbacivanja navijača. Čak niko nije povrijeđen, što je možda i najvažnije.

Nikola Jokic on his interaction with Suns owner Mat Ishbia. pic.twitter.com/9z1vhsgBsC