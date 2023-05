Jokić nezainteresovan za MVP nagradu: Nadam se da će biti sunčan dan

Srpski reprezentativac Nikola Jokić izjavio je nakon utakmice sa Finiksom da ne razmišlja o MVP nagradi, prenosi "Denver Post".

Košarkaši Denvera pobijedili su ekipu Finiksa 97:87 u drugoj utakmici polufinala Zapadne konferencije NBA lige.

Srpski reprezentativac Nikola Jokić vodio je svoj tim do druge pobjede u seriji sa 39 poena, 16 asistencije i pet skokova, dok je Eron Gordon dodao 16 poena.

"Nadam se da će na dan objavljivanja ko je MVP biti sunčan dan, da mogu da ga provedem u bazenu. Ja zaista ne razmišljam o nagradi. Nula interesovanja. Ne mogu da mislim o tome, prijatelju. Zato što ja to ne mogu da kontrolišem", izjavio je Jokić

Trener košarkaša Denvera Majk Meloun istakao je da njega, Jokića i cio tim motiviše samo titula.

"Znam šta motiviše Nikolu Jokića, šta motiviše mene i šta motiviše ostatak tima. To nije titula MVP-ja. To je put da konačno uspemo da uzmemo prvu titulu u istoriji ove franšize, nema ništa drugo. Ako uzme titulu MVP-ja, slavićemo, biće to veliki uspeh, tri godine uzastopno. Ako je ne osvoji, i dalje ću ga zagrliti. On je MVP za mene", zaključio je Meloun.