Jokić nije mogao protiv Lejkersa, "trip-dabl" Lebrona

Košarkaši Denvera poraženi su u "Pepsi centru" od Los Anđeles Lejkersa sa 120:116 poslije produžetaka.

U regularnom toku bilo je 111:111 i malo je nedostajalo da Nikola Jokić i drugovi ostvare pobjedu protiv vodeće ekipe na Zapadu.

Finiš susreta bio je dramatičan, a Nagetsi su dodatnih pet minuta izborili zahvaljujući poenima Gerija Herisa, na asistenciju Nikole Jokića. Potom je Lebron Džejms promašio šut za pobjedu u posljednjoj sekundi meča.

Denver je, za razliku od nekih ranijih mečeva, bolje počeo meč, dobio početnu četvrtinu sa 31:23, ali su se Lejkersi probudili i u drugoj četvrtini napravili potpuni preokret, pa su na odmor otišli sa prednošću od šest poena (61:55).

Bio je to meč u kojem je viđena prava rezultatska klackalica, jer je Denver sa +13 tokom druge četvrtine, došao do -11 početkom treće dionice, da bi u posljednjoj četvrtini uspjeli da nadoknade minus i stignu do produžetaka.

Taj dio igre bio je prilično nervozan i rastrzan sa ne previše poena, a pobjedu Lejkersima praktično je obezbijedio Entoni Dejvis trojkom za 119:116 na 1:40 prije kraja susreta.

Tandem Jokić - Marej ponovo je bio najbolji kod Nagetsa, postigli su zajedno uz obostrani dabl-dabl 54 poena, ali nisu uspjeli da nadmaše duo Lejkersa, Entonija Dejvisa i Lebrona Džejmsa koji su zajedno postigli 65 poena.

Dejvis je zabilježio 33 poena uz 10 skokova, dok je Lebron Džejms imao tripl-dabl sa 32 poena, 11 skokova i 14 asistencija.

Džamal Marej je u timu Denvera postigao 32 poena uz deset asistencija i tri skoka dok je Nikola Jokić susret završio uz 22 poena (9/17 iz igre), 11 skokova i šest asistencija.

Lejkersi su stigli do 40. pobjede, prvi su na Zapadu sa skorom 40-12, dok je Denver drugi sa 38 pobjeda i 16 poraza.

Rezultati:

Klivlend - Atlanta 127:105

Orlando - Detroit 116:112 pr.

Bruklin - Toronto 101:91

Indijana - Mivoki 118:111

Njujork - Vašington 96:114

Memfis - Portland 111:104

Minesota - Šarlot 108:115

Dalas - Sakramento 130:111

Finiks - Golden Stejt 112:106

Juta - Majami 116:101

Denver - LA Lejkers 116:120 pr.

