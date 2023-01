Jokić nije ni znao da je u Ol-star timu jer je imao "važnijeg posla"

Srpski košarkaš i MVP NBA lige, Nikola Jokić, nije ni znao da je izabran u Ol-star tim jer je imao "važnijeg posla" na hipodromu.

Centar Denvera izabran je za startera na predstojećem Ol-star meču NBA lige.

Meč najvećih zvijezda najjače košarkaške lige na svijetu zakazan je za 20. februar u Solt Lejk Sitiju, a srpski košarkaš će u svojoj petoj Ol-star utakmici biti u startnoj petorci treći put zaredom.

A, dok su navijači ekipe iz Kolorada slavili odabir "Džokera", on sam nije ni bio svjestan šta se dogodilo.

U trenutku kada je zvanično proglašen za startera, Nikola Jokić je imao "važniji posao".

Nikola Jokic was at a horse track when the All-Stars starters were announced. Naturally, he wasn’t paying attention when it was announced he’d be starting in the All-Star Game for a third straight year. “It was good,” he said diligently. “It was nice.” https://t.co/C4UcBLokQl