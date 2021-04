Jokić o MVP trci: Hvala što pratite, ali mi je svejedno - hoću prsten

Srpski centar Nikola Jokić ostvario je novi tripl-dabl učinak.

Ipak, Denver je odigrao veoma loš meč i poražen je od Bostona rezultatom 87:105.

Posljednju četvrtinu izgubili su rezultatom 31:8, pa je njegovih 17 poena, 10 skokova i 12 asistencija bilo uzalud.

"Nisam bio frustriran, to je samo utakmica. Normalna utakmica, normalan dan za mene", počeo je Jokić i pokušao da izvuče nešto pozitivno iz ove utakmice.

"Nismo imali mnogo izgubljenih lopti. To je dobro protiv tima koji vas tera da gubite lopte. To je dobro, ostalo je loše. Loše smo šutirali za tri i nije nas išlo, iako smo imali mnogo asistencija", kaže Nikola.

Da li je bitnije da podignu nivo igre čim počne plej-of ili da to učine sada i izbore se za što bolje mjesto na Zapadu, pitao je američki novinar.

"Hoćemo da imamo prednost domaćeg terena i biće teško jer je Zapad veoma jak, svi timovi igraju dobro. Svi imaju šanse i nikog nije lako pobediti. Biće zanimljivo do kraja sezone i mnogo će nam pomoći ako budemo imali prednost domaćeg terena".

O sudijama, ponovo...

"Svi timovi se žale i kukaju. Svi igrači to rade. Tako to ide na utakmicama. To su rasprave, kao i u svakom poslu".

Da li su se već svi navikli na Gordona?

"Pokušavaju igrači sa klupe i druga petorka da se uklope s njim i da budemo najbolji što možemo. On se još prilagođava".

O MVP trci pitao ga je srpski novinar.

"Ako se desi - desi se. Mislim da je to velika stvar, ali pre bih voleo da osvojimo prsten nego da budem MVP. Videćemo. Na neki način mi je svejedno. Hvala ljudima što me prate, pokušavam da ne razmišljam o tome", zaključio je Jokić.

