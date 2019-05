Jokić o Nurkiću: Lijepo je vidjeti da samostalno hoda

Nikola Jokić, košarkaš Denver Nagetsa, pružio je podršku Jusufu Nurkiću, koji je na kraju sezone doživio prelom noge.

Centar Portlanda nalazi se u procesu oporavka i pitanje je da li će biti spreman za početak naredne sezone.

Nurkić je u kratkom vremenskom roku stao na noge i u šestom meču polufinala Zapada pojavio se na klupi Blejzersa, kako bi ima dao podršku.

Jokić i Nurkić su nekadašnji saigrači i znaju se još od perioda ABA lige.

"Želim da kažem da mi je drago da vidim Nurkića zdravog. Vratio se, znam da je imao tešku povredu. Mi smo u istoj konferenciji, rivali, ali za mene je lepo videti ga da hoda samostalno u tako kratkom periodu", rekao je Jokić poslije utakmice.

Nagetsi su poraženi u šestom meču u Portlandu, što znači da će finalista Zapada biti poznat u nedjelju u sedmoj utakmici, koja je na programu ili od 21.30, ili od 03.30 po centralnoevropskom vremenu.

Sve zavisi od meča Hjuston – Golden Stejt, ako i tamo bude bio sedmi duel, onda će Nagetsi i Blejzersi igrati u noći između nedjelje i ponedjeljka.

