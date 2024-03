Jokić oborio neoborivo

Nikola Jokić postavio je novi rekord NBA lige.

Jokiću je za jedan skok izmakao novi tripl dabl (22p, 10as, 9sk) u porazu Denvera od Finiksa 104:97.

Međutim, Srbin je postao prvi košarkaš u istoriji ligi koji je u periodu od pet godina postigao najmanje 8.000 poena uz najmanje 4.000 skokova i 3.000 asistencija.

An unprecedented five-year run for the Joker! pic.twitter.com/XurroxE8yH