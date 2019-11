Jokić odigrao meč za pamćenje, Denver srušio Hjuston

Košarkaši Denvera slavili su nad Hjustonom sa 105:95, a srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je maestralnu partiju.

Jokić je za 32 minuta na parketu postigao 27 poena i imao 12 skokova, ali je bio sjajan i u odbrani, koju je odigrao čitav tim Nagetsa, čime je dao doprinos u neutralisanju najvećih zvijezda Hjustona - Džejmsa Hardena i Rasela Vestbruka.

Vil Barton postigao je 15 poena (7-12 iz igre, 7sk), Milsap je imao 11, a Heris i Marej po 10 poena.

Nikola Jokic tallies a double-double of 27 PTS, 12 REB, sparking the @nuggets home W! #MileHighBasketball Will Barton: 15 PTS, 7 REB Paul Millsap: 11 PTS, 6 REB Jamal Murray: 10 PTS, 9 AST, 6 STL pic.twitter.com/yOth7FxupQ