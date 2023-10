Jokić odličan, debi Micića, Bogdanović skroman (VIDEO)

U noći između četvrtka i petka odigrano je ukupno sedam pripremnih utakmica pred početak sezone u NBA ligi, a na parketu je bilo mjesta za čak četiri srpska košarkaša.

Aktuelni šampion Denver Nagets poražen je na gostovanju Čikago Bulsima 133:124. Susret je okončan tek poslije produžetka, a domaćin je do trijumfa stigao na krilima Demara Derouzena koji je ubacio 19 poena.

Nikola Jokić je odigrao svoj drugi susret u predsezoni i ovog puta je upisao čak 17 poena, uz šut iz igre 8 od 10, a tome je pridodao i 6 skokova i 4 asistencije za svega 18 minuta u igri.

Svoj debi za Oklahomu Siti Tander zabilježio je Vasilije Micić u porazu od Detroit Pistonsa kod kuće 128:125.

Doskorašnji košarkaš Anadolu Efesa je za 17 minuta postigao 7 poena (2/7 FG) i podijelio 3 asistencije. U poraženoj ekipi istakao se Lugenc Dort sa 24, dok je za trijumf najzaslužniji Džejms Vajsmen sa 20 poena i 10 skokova.

Vasilije Micic makes his mark in the NBA by scoring his first points in the league pic.twitter.com/M5bTnu2FC0