Jokić ostao šokiran poslije pitanja na srpskom (VIDEO)

Košarkaši Denvera vode protiv Los Anđeles Lejkersa sa 2-0 u plej-of seriji.

Nagetsi su u drugom meču prve runde plej-ofa uspjeli da poslije preokret upišu trijumf, a zasluge za tu pobjedu opet je imao Nikola Jokić.

Jokić je duel završio sa 27 poena, 20 skokova, 10 asistencija, a junak je bio Džamal Marej, koji je pogodio i ključan šut za pobjedu.

Na konferenciji za medije poslije tog duela Jokić je bio jedan od govornika, a ostao je zatečen kada je dobio pitanje na srpskom od jednog novinara.

Jokić se trgao na "srpski" i oduševljeno rekao:

"Hej, ćao", potom i odgovorio na našem jeziku.

If you heard Jokić field a question in Serbian last night, that was the homie @MiroslavCuk. Here’s the full question and answer with subtitles. #MileHighMiro pic.twitter.com/370mACaYRG