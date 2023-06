Jokić otkrio kako je zavolio konje (VIDEO)

Košarkaški Denver Nagetsa na dva koraka su od titule NBA lige pošto u seriji protiv Majamija vode sa 2:1, prije svega, zahvaljujući srpskom košarkašu Nikoli Jokiću koji prikazuje nevjerovatne partije. Ali, nevezano za košarku, Srbin je konačno otkrio kako je zavolio konje.

I dok se čeka početak četvrtog meča, pauzu između treninga Nikola je iskoristio za razgovor sa italijanskim košarkašem Paolom Bankerom.

Paolo asks Jokic about his love for horses Game 4: Tomorrow, 8:30pm/et on ABC More of Paolo Banchero at the Finals: https://t.co/PaOLr4qGzs pic.twitter.com/ECKN4ndpEQ