Jokić otkrio zašto ne voli status zvijezde

SOLT LEJK SITI - Košarkaš Denvera i srpski reprezentativac Nikola Jokić istakao je da mu smeta svakodnevna pažnja medija, prenose američki mediji.

Jokić je u Solt Lejk Sitiju razgovarao sa novinarima uoči Ol-star meča NBA lige.

"Govorimo iste stvari skoro svakog dana. Dosađujemo ljudima sa istim odgovorima. Ako kažeš nešto jednom nedeljno ili dvaput mesečno, to je dovoljno", rekao je Jokić.

Srpski košarkaš je kazao da ne voli da ima status zvijezde.

"Mediji i status zvezde. To ne volim, sve ostalo je u redu", naglasio je srpski košarkaš.

Jokić je naveo da ne može da vodi normalan život pošto ga svi prepoznaju na ulici.

"Svi te prepoznaju na ulici. Ne možeš da vodiš normalan život. Postavlja te u poziciju da budeš nešto što nisi. Neki to vole, neki žive sa tim. To je do osobe", istakao je Jokić, prenosi Tanjug.

On je odgovorio i na pitanje novinara kojeg bi saigrača spasao ako bi došlo do apokalipse.

"Vlatka Čančara. On je pre svega jedan od mojih najboljih prijatelja. I možda Arona Gordona, koristili bismo njegovu snagu ako treba nešto da se nosi, ako treba da uhvatimo neku životinju da pojedemo, ili tako nešto", rekao je košarkaš Denvera.

Jokić je dvostruki MVP NBA lige. Srpski košarkaš po peti put u karijeri učestvuje na Ol-star meču NBA lige.