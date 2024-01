Jokić ''pali motore'': Tripl-dabl i trijumf Denvera

Košarkaši Denvera, aktuelnog šampiona NBA lige ostvarili su još jedan trijumf, ovoga puta su igrači trenera Majkla Malouna bili bolji od Nju Orleansa 128:113, a ponovo je najbolji u redovima Nagetsa bio fenomenalni Nikola Jokić.

Srpski reprezentativac je ostvario još jedan tripl-dabl učinak u karijeri, 12. ove sezone, a 117. od kada je zaigrao u Sjedinjenim Američkim Državama i najuspješniji je od svih centara u toj kategoriji, a četvrti u konkurenciji igrača na svim pozicijama.

Ispred njega se nalaze samo Medžik Džonson sa 138, Oskar Robertson sa 181 tripl-dabl učinkom, dok je Rasel Vestburk lider na ovoj listi sa 198 mečeva na kojima je bio dvocifren u tri statističke kolone.

Nikola Jokic got his 12th Triple-Double of the season tonight He currently sits at the top of the All-Time Triple-Double list by Centers (117 Regular Season TDs), and ranks 4th on the All-Time Triple-Double list by any position Will we see another center in the NBA… pic.twitter.com/aWvBiYxgcV