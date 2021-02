Jokić perfektan, Denver deklasirao Oklahomu

Košarkaši Denvera odigrali su jednu od najboljih partija ove sezone pošto su u NBA noći između subote i nedjelje deklasirali Oklahomu u gostima sa 126:96, a uz osmi tripl-dabl sjajnog Nikole Jokića, čitava prva petorka Nagetsa je imala dvocifren učinak uz elegantno popunjene statističke kolone.

Nikola Jokić je bio, skoro pa, perfektan. On je za pola sata provedenih na terenu zabeležio 19 poena, 11 skokova i 13 asistencija uz 7/9 za dva, 1/2 za tri i 2/2 sa slobodnih bacanja. "Džoker" ponovo nije imao izgubljenu loptu na susretu, a imao je dvije ukradene, što mu već prerasta u naviku imajući u vidu da su te brojke bile obrnute u startu godine.

Denver je od prve do posljednje sekunde imao vođstvo na susretu protiv Tandera, a prvi koji je došao do izražaja bio je Majkl Porter Džunior koji je već u prvoj četvrtini došao do dvocifrenog učinka, a na kraju je završio sa 20 poena i 10 skokova.

Najefikasniji je bio Džamal Marej. Kanađanin je sa 26 poena uz pet asistencija i dva skoka kompletirao sve što je bilo potrebno Nagetsima da bez ikakvih problema trijumfuju i ne dozvole da ponovo uđu u seriju poraza nakon nesrećne završnice sa Vašingtonom (112:110).

Kod domaćina, Bejzli je ubacio 22 poen, Džerom i Robi po 15 poena, a Oklahoma je mogla da preživi još gori debakl, shodno tome da je bila na -37 na samo tri minuta do kraja, ali je uspjela koliko-toliko da ublaži užas.

(Telegraf)