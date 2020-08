Jokić ponovo heroj Denvera u ludom preokretu protiv Jute

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su poslije velikog preokreta i dva produžetka ekipu Juta Džez 134:132.

Ekipa Majka Melouna uspjela je da nadoknadi i 18 poena zaostatka i izbori se za uzbudljivu završnicu. Iako su imali sve u svojim rukama u posljednjim minutima, Nagetsi su slavili tek poslije dva produžetka.

Nikola Jokić zabilježio je 30 poena (11-21 iz igre, 2-6 za tri), 11 skokova i sedam asistencija. Oporavljeni Džamal Marej, koji se u ovom meču vratio na teren, dodao je 23 poena (10-25 iz igre), 12 skokova i osam asistencija, Majkl Porter je zabilježio 23 poena (7-18 iz igre), 11 skokova.

Na drugoj strani se istakao Donovan Mičel sa 35 poena (12-33 iz igre, 5-16 za tri), šest skokova i osam asistencija, Rudi Gober je dodao 22 poena (9-16 iz igre) i 13 skokova.

Denver je ostvario treći trijumf u pet odigranig mečeva u Orlandu i treći je na Zapadu. Juta je pretrpjela četvrti poraz i zauzima šesto mjesto.

Juta je mnogo bolje počela meč. Dugo nije bilo odgovora s druge strane, pa su "džezeri" lako stigli do dvocifrene prednosti.

Ipak, u završnici meča Denver je došao do izjednačenja. Napravili su Nagetsi seriju 12:0 i stigli do 88:88. Iako je Juta poslije toga imala inicijativu, na dva minuta do kraja Nagetsi su ponovo izjednačili (98:98).

U posljednjem minutu Jokić je uhvatio ofanzivni skok, a Marej pogodio za vođstvo Denvera. Isti igrač je potom pogodio za 102:98. Na deset sekundi do kraja Mičel je pogodio dva slobodna bacanja, te smanjio zaostatak "džezera" na 104:100.

Poslije tajmauta, Mičel pogodio trojku za 104:103. Grant je potom pogodio jedno slobodno bacanje (105:103), ali je Mičel položio loptu za produžetak.

U produžetku je Jokić ponovo preuzeo odgovornost. Uz dobre igre Mareja, Nagetsi su napravili seriju 6:0. Ipak, pogođenim slobodnim bacanjuma Juta se vratila u igru. Na pola minuta do kraja Mičel je pogodio trojku za preokret 117:115.

Jokić je vratio na 117:117, ali je ponovo Mičel donio prednost Juti 119:117. Uzvratio je srpski centar za 119:119. O pobjedniku je odlučivao drugi produžetak.

Bolji su Nagetsi bili u nastavku, uprkos svim naporima igrača Jute. Poslije trojke Mareja bilo je 128:123. Na pet sekundi do kraja Juta je prišla na 134:132, ali je u posljednjim sekundama Mičel promašio šut za tri.

(Sportklub.rs)