Jokić ponovo sjajan, Bogdanović presjedio protiv Detroita

Klivlend Kavalirsi i Filadelfija 76ersi ostvarili su pobjede na svojim terenima, a blistali su LeBron Džejms i Ben Simons sa tripl-dabl učincima.

Klivlend je bio bolji od Milvokija 124:117, LeBron Džejms je stigao do 16. tripl-dabla u sezoni, postigavši 40 poena uz 12 skokova i deset asistencija.

Još petorica igrača Kavsa imala su dvocifren broj poena, a jedan od njih bio je i Ante Žižić, koji je meč završio sa 13 poena i šest uhvaćenih lopti. Kevin Lav je bio zapažen na povratku sa 18 poena, sedam skokova, četiri asistencije.

U poraženoj ekipi, prednjačili su Janis Adetokumbo sa 37 i Kris Midlton sa 30 poena.

Ben Simons je zabilježio deveti tripl-dabl u sezoni i karijeri, u trijumfu Filadelfije nad Šarlotom 108:94.

On je imao 11 poena, 12 skokova i 15 asistencija, a fantastičan učinak ostvario je Džoel Embid sa 25 poena i 19 skokova. Dario Šarić je postigao pet poena, iz jedan skok i tri asistencije.

LeBron James with his 16th triple-double of the season and his 3rd with 40+ points pic.twitter.com/jmJyV4fMc1