Jokić poslije tripl-dabla tragičar, Bjelica se radovao u Denveru

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić novu NBA sezonu otvorio je fantastičnom individualnom partijom, ali neće biti previše srećan jer je njegov Denver poražen od Sakramenta rezultatom 124:122, u utakmici u kojoj je baš on ispao tragičar. Jokić je zabilježio strašan tripl-dabl već u prvoj utakmici u novoj sezoni, prije nego što je izgubljenom loptom omogućio pobjedu Kingsa u posljednjim sekundama produžetka.

Momak iz Sombora je gotovo sam nosio svoj tim, na parketu proveo skoro puna 42 minuta i pored izuzetnog učinka ostaće mu gorak ukus u ustima.

Nagetsi su imali minimalnu prednost sve do sredine treće četvrtine, kada su gosti uspjeli da uhvate priključak i uvedu meč u neizvjesnu završnicu. Sakramento je čak imao i prednosti, ali je Jokić na pola minuta do kraja regularnog dijela pogodio slobodna bacanja i omogućio produžetak.

U dodatnih pet minuta ponovo je bio čovek oko kojeg se sve vrtjelo, ali će, nažalost, sve ostati u sijenci detalja iz posljednjih nekoliko sekundi.

Dobio je loptu iz auta na nekih desetak metara od koša, napao ga je Herison Barns i oduzeo mu loptu, a u kontri promašio zakucavanje. Ipak, na odbitak je naletio Badi Hild i uz zvuk sirene uspio da pogodi koš za veliko slavlje "kraljeva".

Nikola je tražio faul od sudija i, naravno, nije ga dobio, pa će morati da se zadovolji time da je meč završio sa tripl-dablom – zaustavio se na 29 poena (11-18 iz igre, 1-2 za tri, 6-9 slobodna bacanja), 15 skokova, 14 asistencija, tri blokade, ali i šest izgubljenih lopti.

Nikola gave it his all. pic.twitter.com/9Prugrm4eG