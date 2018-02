Jokić poslije tripl-dabla za istoriju: Za momke iz Srbije

Srpski centar Nikola Jokić ušao je u istoriju NBA lige pošto je na utakmici svojih Denver Nagetsa protiv Milvoki Baksa za samo 14 minuta i 33 sekunde uspio da postigne najbrži tripl-dabl u istoriji najkvalitetnije košarkaške lige na svijetu.

Sve epitete i hvalospjeve zaslužio je Nikola Jokić za svoju igru protiv Milvokija u noći između četvrtka i petka u NBA ligi. Denver je pobijedio sa 134:123, a momak iz Sombora je oborio rekord najbržeg tripl-dabla iz 1955. godine, koji je više od šest decenija držao Džim Taker, nekada košarkaš Sirakjuz Nešnelsa, koji su kasnije postali Filadelfija 76ersi.

Poslije utakmice očekivano je bio uzbuđen, pa kao da nije bio svjestan šta je učinio i koliko to važnost ima.

"Aaa....hvala. Moji saigrači su mnogo šutirali, mislim da smo pogodili 13 trojki u prvom poluvremenu, mislim da smo igrali veoma dobro, a meč smo završili kako smo i želeli. Pobeda je važna, takođe i dve pre toga su veoma važne, a mi idemo u velikom stilu na odmor pred Ol-star vikend", rekao je Nikola Jokić na terenu neposredno po završetku meča.

Nikola Jokic posts 30 PTS, 17 AST, 15 REB, 2 BLK in a historic night en-route to the @nuggets win!#MileHighBasketball pic.twitter.com/qP1wAQZRqL