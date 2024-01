Jokić postavio novi NBA rekord (VIDEO)

Košarkaški Denvera poraženi su na gostovanju od Jute rezultatom 124:111, a Nikola Jokić je postavio novi rekord u NBA ligi.

Jokić je bio najefikasniji u gostujućem timu i na meču je postigao 27 poena, 11 skokova i šest asistencija.

Srpski košarkaš je na ovom meču u prvom poluvremnu stigao i do velikog jubileja od 13.000 poena u NBA karijeri i tako postao najmlađi igrač koji je imao više od 13.000 poena, 6.000 skokova i 4.000 asistencija, i tako oborio rekord Lebrona Džejmsa.

S druge strane, bila je ovo utakmica koja će vrlo brzo pasti u zaborav kada je u pitanju Denver. Sem početnog vođstva od 2:0, Jokić i ekipa više nijednom nisu uspjeli ni da izjednače rezultat, a već posle prve deonice imali su dvocifren minus (35:24)!

Jokić je istu završio sa osam poena, četiri asistencije i dva skoka, dok je do poluvremena imao učinak 15 poena, šest asistencija i pet skokova. Denver je, inače, kaskao cijelo vrijeme i rezultat na poluvremenu je bio 71:53 u korist domaćeg tima.

Otišla je Juta na +23 na početku treće deonice (78:55), Denver je smanjio na -13 u jednom trenutku (84:71), da bi izabranici Majka Melouna nastavili po starom i ponovo su debelo zaostajali (97:75).

Imala je Juta 99:78 na ulasku u posljednju dionicu, a Džamal Marej i Kaldvel-Poup su i tim trenucima jedini bili dvocifreni uz Jokića koji je imao 25 poena i 10 skokova na svom kontu. Od toga 10 sa linije penala.

Srpski košarkaš je start četvrte dionice dočekao na klupi, dok su i u Juti šansu dali rezervistima. Klarkson je, doduše, najviše i igrao, te je meč završio kao najefikasniji sa 27 poena.

13,000 points for Nikola Jokic The Joker becomes the youngest player in NBA history to record 13K+ points, 6K+ rebounds, and 4K+ assists in their career, previous: LeBron James (29y, 82d) Nuggets-Jazz | Live on ESPN pic.twitter.com/Y02nZicEUP