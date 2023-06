Jokić predvodi veliko slavlje na ulicama Denvera, pije se rakija (FOTO/VIDEO)

Veliko slavlje održava se na ulicama Denvera, gdje se slavi prva titula u NBA ligi, a prva zvijezda svakako je Nikola Јokić.

Srpski as je opčinio Kolorado, navijači skandiraju njegovo ime, nose se majice i dresovi sa natpisom Јokića, jednostavno sve je u znaku MVP plej ofa, najjače košarkaške lige na svijetu.

Na ulicama Denvera proslavlja se šampionat koji su osvojili tamošnji Nagetsi.

Mediji prenose da je rakija nezaobilazna u Koloradu, uz fotografije.

Jokić prolazi kroz glavni dio rute parade, a okupljeni navijači ga pozdravljaju aplauzima.

Srpski centar uzvraća i maše svima koji su izašli da pozdrave svoje šampione.

"Ovo je sjajno. Nikada nisam ovo mogao da zamilsim. Ne znam da objasnim. Ovo je ljubav. Ni u najluđim snovima (nisam očekivao da ću biti ovde). Ljubav koju nam ovaj grad pruža je nestvarna", poručio je Eron Gordon, košarkaš Denvera.

Zanimljivo je da igrači Denvera i trener Maloun nisu bili na otvorenom autobusu, već ih je prevozilo nekoliko vatrogasnih vozila.

Jokić je na paradu došao sa porodicom, a ćerka Ognjena je bila sa njim i na kamionu.

Srpski centar izgleda raspoloženo, daleko od letargičnog utiska koji uglavnom odaje.

"First ever championship, I'm just enjoying being a part of history." KCP goes on to thank the "unbelievable fans" as Jeff Green interacts with the crowd during Denver's championship parade, live on NBA TV! Follow the parade in the NBA App: https://t.co/Y9eOWIeBoi pic.twitter.com/Rwb28VORJT