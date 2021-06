Jokić prelomio da ne igra za Srbiju: Juče junak, danas izdajnik

Stanje mog tijela iziskuje duže odsustvo sa terena zbog oporavka, rekao je Nikola Jokić, najbolji košarkaš svijeta, i izazvao lavinu razočarenja, ali i bijesa, kod navijača reprezentacije Srbije raspršivši im snove o moćnim "orlovima" u Tokiju.

Zvijezda Denver Nagetsa i MVP najjače lige svijeta izrekao je ono čega su se pribojavali mnogi ljubitelji košarke u Srbiji, ali i šire, a to je da neće igrati ni u kvalifikacijama za Olimpijske igre, ali ni na planetarnoj smotri narednog mjeseca. Kao razlog je naveo umor. Iza centra Nagetsa je iscrpljujuća sezona, u kojoj je sa Denverom stigao do polufinala Zapada. Nije propustio nijedan meč u ligaškom dijelu NBA lige, odigrao je 72 utakmice, a potom još 10 u plej-ofu i to sa prosjekom od 34.5 minuta. U posljednjih godinu dana odigrao je ukupno čak 109 utakmica u NBA ligi, a posebno iscrpljujući je bio period od aprila, kada je zbog povrede Džamala Mareja morao da vuče za dvojicu, a u dosta navrata i za cijeli tim.

"Na moju veliku žalost, ovo je trenutak kada moram da saopštim da, i pored ogromne želje, nisam u mogućnosti da nastupam za reprezentaciju. Jednostavno, stanje mog tela iziskuje duže odsustvo sa terena radi oporavka. To je stav i sugestija kluba i jedna neminovnost koju moram da prihvatim. Ubeđen sam da momci i bez mene imaju kvalitet da naprave rezultat koji će nam svima doneti mnogo radosti", izjavio je Jokić.

Prilično je jasno da se srpski košarkaš u velikoj mjeri potrošio, da ga je iscijedila sezona u kojoj je jurio MVP nagradu, ali određeni dio navijača teško se miri s tim. Smatraju da Jokić ne mora da igra kvalifikacioni turnir u Beogradu, već samo da u Japanu sa Bogdanom Bogdanovićem, Vasilijem Micićem i Milošem Teodosićem predvodi "orlove" do medalje.

Kao so na ranu navijača došla je vijest da se slovenački košarkaš i zvijezda Dalasa Luka Dončić već pridružio "zmajčekima", koji se takođe pripremaju za kvalifikacioni turnira za OI. Društvene mreže su juče bile prepune diskusija navijača Srbije. Neki ga razumiju, ali mnogo više je onih koji nisu štedjeli igrača kojeg su do juče kovali u zvijezde.

"'Bruka i sramota!' 'Zbog ovakvih stvari su Divac, Đorđević, Danilović, Bodiroga vječna klasa, a ti si prosječan igrač. Oni su igrali srcem, novac je bio nebitan.' 'Ne treba ga više ni zvati.'"

Za razliku od njih, selektor Igor Kokoškov i Teodosić razumiju Jokićevu odluku.

"Nema nagovaranja, svi ovi momci su bili tu godinama za reprezentaciju, nisu dovodili ništa u pitanje. On je ambasador Srbije i uvek je radio veliku stvar. Neću da budem cinik i neću da kažem da je svejedno bez njega. Moja želja je da igra i često zaboravimo da igrači imaju svoj život i probleme. Čuću se sa Nikolom i fokusiraću se na igrače koji su tu", rekao je Kokoškov, a Teodosić dodao:

"Ako ne bude igrao, biće minus i biće nam žao. Ali to je njegova odluka i moramo da je poštujemo. On je propustio samo jedno takmičenje i treba imati razumevanja, jer će igrati narednih deset godina. Svi znamo ko je Nikola i moramo to da prihvatimo", rekao je Teodosić.

Kvalifikacioni turniri za Olimpijske igre koji počinju 29. juna traju do 4. jula i igraju se u Beogradu, Splitu, Kaunasu i kanadskoj Viktoriji. (Agencije)

Jokić i Dončić u najboljoj petorci

Odabrane su i tri najbolje NBA petorke za regularnu sezonu 2020/2021, a u prvoj su se našli Luka Dončić, Stefen Kari, Kavaj Lenard, Janis Adetokumbo i aktuelni MVP Nikola Jokić. U drugoj petorci nalaze se Kris Pol, Demijan Lilard, Lebron Džejms, Džulijus Rendl i Džoel Embid. Članovi trećeg tima su Kajri Irving, Bredli Bil, Džimi Batler, Pol Džordž i Rudi Gober. Mjesta nije bilo za Devina Bukera, Rasela Vestbruka, Donovana Mičela i Džejsona Tejtuma, koji su imali veoma dobre sezone.