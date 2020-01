Jokić režirao novu pobjedu Denvera

Denver Nagetsi savladali su Juta Džez 106:100 predvođeni Nikolom Jokićem.

U noći u kojoj je drugi put izabran za Ol-star meč, Jokić je postigao 28 poena (11/19 iz igre) uz 10 asistencija pored najboljeg defanzivca lige.

Denver je gubio 70:61 četiri minuta prije kraja treće četvrtine, kada je domaćin napravio seriju 15:0 za preokret. Nagetsi su nastavili u istom ritmu u četvrtom kvartalu za ukupnu seriju 27:1, ali zamalo da to ne bude dovoljno za pobjedu.

Juta uspijeva da nadoknadi 17 poena zaostatka pred finiš, kada na scenu stupa Jokić i sa šest poena u posljednja dva minuta – dva slobodna, skok-šut sa poludistance i 'floater' za bezbjednu distancu Nagetsa.

Nagetsi su opet bili oslabljeni neigranjem trojice startera – Džamala Mareja, Gerija Herisa i Pola Milsapa te rezervnog centra Mejsona Plamlija.

