Jokić sa saigračima gledao Lejkerse, pila se i rakija

Nikola Jokić i Denver Nagetsi dobili su rivala u plej-ofu NBA lige, nakon što su Los Anđeles Lejkersi pobijedi Nju Orleans.

Lejkersi su pobedili Pelikanse sa 110:106 u plej-inu i izborili sedmo mjesto Zapada, a kako prenosi američki novinar Harison Vidn, Jokić je za taj meč okupio saigrače.

Navodi se se da je Nikola Jokić sinoć pozvao cijeli tim Nagetsa kod sebe da gledaju Lejkerse-Pelikanse.

"Popio sam malo rakije", rekao je Pejton Votson, napisao je Vind na društvenoj mreži "X".

