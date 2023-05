Jokić se mučio, pa razbio Lejkerse – Denver na pobjedu do finala (VIDEO)

Košarkaši Denver Nagetsa pobijedili su Los Anđeles Lejkerse 119:108, u trećoj utakmici finala Zapadne konferencije.

Nagetsi su pobjedom u Los Anđelesu došli na korak do plasmana u veliko finale, pošto sada vode 3-0 u seriji.

Nikola Jokić igrao je veoma skromno tri četvrtine, bilo je to njegovo najlošije izdanje u plej-ofu, ali je u posljednjih dvanaest minuta pokazao zašto je veliki košarkaš.

Kada je bilo najpotrebnije, Jokić se pojavio i sa 15 poena u četvrtoj četvrtini, od ukupno 24, donio je trijumf Nagetsima.

Naravno, nije jedini igrao dobro. Cijela ekipa Denvera bila je spremna u posljednjoj dionici i ovo je velika timska pobjeda.

Najefikasniji bio je Marej sa 37 poena (samo sedam u drugom), Poup je ubacio 17, Braun 15, a Porter junior je imao 14 poena, 10 skokova i šest asistencija.

Kod Lejkersa su se istakli Dejvis sa 28 poena, Rivs i Lebron sa 23, dok je Hačimura ubacio 13.

Denver je timski odlično otvorio utakmicu, odbrana je bila na nivou, a u napadu je briljirao Džamal Marej. Kanađanin je nastavio tamo gdje je stao u četvrtoj četvrtini druge utakmice i Nagetsi su brzo došli do dvocifrene prednosti.

Jokić je bio neprepoznatljivo tih, vjerovatno zbog toga što je Marej sve pogađao, pa nije želio da forsira, ali time se loše uveo u utakmicu. Bio je bez poena u prvoj četvrtini, a ni u drugoj nije blistao.

Denver je olako ispustio dvocifrenu prednost, energetski su pali u drugoj dionici i Lejkersi su to iskoristili. Iako je Marej bio sjajan, nije baš mogao sve da pogodi, a kako nije bilo drugih raspoloženih, Džejms i ekipa su došli do egala.

Jamal Murray explodes for 30 points in the 1st half, finishing with 37 for the 2nd straight game! The @nuggets now hold a 3-0 lead in the Western Conference Finals. pic.twitter.com/eLmpj3keXq