Jokić se naljutio na sudiju

Srpski košarkaš Nikola Jokić opet je u centru pažnje.

Košarkaši Denver Nagetsa su rezultatom 119:109 porazili Orlando uz istorijsku partiju Jokića od 17 poena i čak 16 asistencija!

U posljednje vrijeme često pričamo o sudijskom kriterijumu u NBA ligi, tačnije o tome koliko malo faulova Jokić zapravo dobija.

Sada se naljutio kada je dobio udarac od Vendela Kartera Džuniora, a sudija nije pokazao faul.

Jokić je momentalno faulirao Rosa i potrčao ka sudiji, pogledajte i sami:

Jokic was HEATED with this ref after not getting a foul pic.twitter.com/YeWBiuYaDC