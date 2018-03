Jokić sjajan, Teodosić dobar u pobjedama Denvera i Klipersa

Denver je slavio nakon dva poraza, Klipersi nakon četiri. Pobjede upisali i Šarlot, Majami i Nju Orleans.

Denver je slavio na gostovanju Čikagu sa ubjedljivih 135:102 i do pobjede nakon dva vezana poraza došao ubjedljivom igrom od prvog do posljednjeg minuta. Nagetsi su u jednom trenutku imali čak 46 poena prednosti u ovom meču.

Nikola Jokić je odigrao odličan meč i za 23 minuta postigao 21 poen uz sedam skokova i pet asistencija. Najefikasniji je među Nagetsima bio je Pol Milsap koji je meč završio sa jednim poenom više od Jokića uz osam skokova i pet asistencija. Vilson Čendler je dodao 19 poena, a po 16 su upsiali Džamal Marej i Vil Barton.

Kristijano Felisio je sa 16 poena bio najefikasniji u Čikagu.

Los Anđeles Klipersi su kao gosti bili bolji od Milvokija i slavili sa 127:120.

Milvoki je do polovine prve četvrtine uspijevao da održava minimalnu prednost, ali kada su preuzeli vođstvo Klipersi ga do kraja nisu ispuštali i stigli su do pobjede nakon četiri vezana poraza.

Deandre Džordan je bio najbolji među Klipersima sa 25 poena i 22 skoka za dabl - dabl. Tri poena manje dodao je Ostin Rivers, a Miloš Teodosić je za 27 minuta postigao 15 poena uz dva skoka, četiri asistencije i jednu ukradenu loptu. Boban Marjanović nije ulazio u igru.

Džabari Parker je predvodio Milvoki sa 20 poena, a poen manje dodao je Erik Bledso.

Šarlot je sa 111:105 slavio na gostovanju Bruklinu koji je najvećim dijelom meča bio bolji tim i imao prednost koja je išla i do 23 poena, ali su Netsi sve pokvarili u finišu i dozvolili Hornetsima da dođu do pobjede.

Dvajt Haurad je bio fenomenalan i do dabl - dabl učinka na ovom meču došao sa 32 poena i 30 skokova (čak 19 u odbrani). Kemba Voker ga je pratio sa 24 poena, a dvocifreni su bili još samo Džeremi Lamb sa 17 i Frenk Kaminski sa 11 poena.

U Bruklinu je najbolji bi Danđelo Rasel sa 19 poena.

Majami je na svom parketu sa 119:98 bio bolji od Njujork Niksa koji su vodili tokom skoro cijele prve četvrtine, ali je Majami nakon toga ušao u ritam i do kraja bio bolji tim.

Keli Olinik je predvodio Majami uz 22 pona i 10 asistencija za dabl - dabl. Isti broj poena postigao je i Tajler Džonson dok je Goran Dragić postigao 14 poena uz dva skoka i pet asistencija.

Enes Kanter je bio najbolji u Niksima sa 23 poena i 13 skokova. Poen manje postigao je Majkl Bisli.

Nju Orleans je pred svojim navijačima slavio protiv Indijane i do pobjede došao rezultatom 96:92.

Zanimljiv meč pun preokreta odigrala su dva tima, niko nije uspijevao da se odvoji pa smo imali česte smjene u vođstvu, ali su Pelikansi uspjeli da stabilizuju svoju igru sredinom posljednje četvrtine i tako stignu i do pobjede.

Entoni Dejvis je predvodio svoj tim do pobjede sa 28 poena i 13 skokova, a 23 poena dodao je Itaun Mur. Nikola Mirotić je meč završio sa 15 poena, šest skokova i jednom asistencijom.

Viktor Oladipo je sa druge strane postigao 21 poen uz osam skokova, 13 poena dodao je Majls Tarner koji je uz deset skokova došao do dabl - dabl učinka, a Bojan Bogdanović je meč završio sa devet poena, tri skoka i jednom asistencijom.

San Antonio Sparsi zabilježili su 42. pobjedu u sezoni, petu vezanu u duelu sa Vašington Vizardsima.

San Antonio je do pobjede došao pred svojim navijačima rezultatom 98:90.

Prva četvrtina bila je potpuno izjednačena, ali su San Antonio rezultatski odvojio u drugoj dionici i dominaciju u ovom meču potvrdio konačnom pobjedom. Vašington je bio značajno bolji u četvrtoj četvrtini, ali nije uspio da anulira zaostatak.

San Antonio je sa 27 poena predvodio Lamarkus Oldridž koji je dodao i devet skokova, četiri asistencije, jednu ukradenu loptu i dvije blokade. Kajl Anderson postigao je 16 poena.

Za Vašington su po 21 poen postigli Bredli Bil i Keli Oubr.

Košarkaši Hjuston Rokitsa pobedili su u posljednjem meču večeri u NBA ligi Portland Trejl Blejzerse u gostima 115:111.

#Rockets take it in Portland for their 6th straight win!@HoustonRockets end the @trailblazers long win streak, defeating them 115-111.



Harden: 42 PTS, 7 AST, 6 REB, 5 3PM

Chris Paul: 22 PTS, 8 REB, 6 AST, 5 3PM



Aminu: 22 PTS, 8 REB, 4 AST pic.twitter.com/BuamwRbiCi — NBA (@NBA) March 21, 2018

Hjuston je prekinuo odličan niz Portlanda od čak 13 uzastopnih pobjeda, dok je svoj niz trijumfa sada produžio na šest.

Apsolutno prva figura susreta u "Moda centru" u Portlandu bio je plejmejker Hjustona Džejms Harden.

Najozbiljniji kandidat za najkorisnijeg igrača NBA lige u sezoni je na ovom meču postigao 42 poena, 13-25 iz igre, 5-7 za tri poena, 11-15 sa linije slobodnih bacanja, a imao je i sedam asistencija i šest skokova.

Raspoloženog Bradu su pratili Kris Pol sa 22 poena, osam skokova i šest asistencija, i Erik Gordon, koji je ubacio 18 poena. Dvocifreni u timu Hjustona je bio i Luk Mba a Mute sa 13 poena.

Al Faruk Aminu je sa 22 poena bio najefikasniji u timu Portlanda, bosanski centar Jusuf Nurkić je upisao dabl-dabl sa 21 poenom (9-10 iz igre, 3-6 sa linije penala) i 11 skokova, uz tri asistencije, dvije ukradene lopte i četiri blokade, dok je Demijan Lilard meč završio sa 20 poena. Moris Harkls je za Blejzerse ubacio 17, a Evan Tarner 10 poena.

Hjuston suvereno vlada na tabeli Zapadne konferencije sa 57 pobjeda i 14 poraza. Portland je treći sa skorom 46-27. Rokitsi u narednom meču dočekuju Detroit Pistonse, a Blejzersi Boston Seltikse.

U prva dva NBA duela noći između srijede i četvrtka do pobjeda su došli košarkaši Klivlenda i Filadelfije.

Klivlend je u zanimljivom i neizvjesnom meču slavio protiv Toronta sa 132:129.

Klivlend je bolje otvorio meč, ali je prednost od samo dva poena nakon prve četvrtine bila neznatna u poređenju sa fenomenalnom drugom dionicom Reptorsa koji su na odmor otišli sa +15. Gosti ipak nisu uspjeli da sačuvaju stečeni kapital u poenima. Prednost se topila i na kraju se pretvorila u veliku borbu za svaku loptu i poen, a na kraju su slavili Kavsi koji su uspjeli da se odvoje na nekoliko poena u samo j završnici.

Klivlend je predvodio Lebron Džejms uz novi dabl - dabl sa 35 poena i 17 asistencija, a zabilježio je i sedam skokova. Kevin Lav je na 23 poena dodao 12 skokova i četiri asistencije, Džordž Hil je zabilježio 22 poena.

U Torontu je najbolji bio Kajl Lauri sa 24 poena, četiri skoka i sedam asistencija. Tri poena manje imao je Demar Derozan, Jakob Poelt je postigao 17, a Jonas Valančijunas je dodao 15.

Filadelfija je na svom parketu bila ubjedljiva protiv Memfisa i slavila sa 119:105.

Ako je neko možda i mislio da Memfis može da nadoknadi -14 sa poluvremena, nakon treće četvrtine pitanje je bilo samo sa kolikom razlikom će Filadelfija doći do pobjede jer su domaći igrači treću dionicu dobili sa 41:25 i tako u posljednjih 12 minuta ušli sa ogromnih +30.

Šestorica igrača Filadelfije imala su dvocifren učinak, a sa po 15 poena su prednjačili Robert Kovington, Džejdžej Redik, Marko Belineli i Dario Šarić koji je uz to dodao i tri skoka, dvije asistencije i po jednu blokadu i ukradenu loptu. Džoel Embid je meč završio sa 14, a Ben Simons sa 17 poena i bio je uz sedam skokova i devet asistencija blizu tripl - dabl učinka.

Memfis je sa 18 poena predvodio Vejn Selden, a Dejtona Dejvis je imao dabl - dabl sa 16 poena i 11 skokova.

(Sportklub.rs)