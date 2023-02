Jokić sjajnim potezom očarao novinare u Americi (VIDEO)

Na utakmici protiv Majamija, u kojoj je Nikola Jokić briljirao i umalo ostvario novi tripl-dabl, srpski as je u jednom trenutku s loptom u posjedu potpuno nasamario izvrsnog igrača rivala, Bema Adebajoa. To nije promaklo stručnim novinarima koji su očarani igrom Srbina.

Toliko, da su snimak tog poteza dijelili mnogi američki novinari, a jedan od njih, Majk Singer iz "Denver post", tu situaciju opisao riječima:

"Šta god da je kod visokih košarkaša ekvivalentno za (dribling, obično niskih igrača, koji za ishod ima u odbrani) 'lomljenje zglobova', mislim da je Nikola Jokić upravo to uradio Bemu. 'Otresao' ga od sebe, a leđima je bio okrenut košu."

Whatever the equivalent of an ankle-breaker for a big man is, I think Nikola Jokic just did to Bam. Shook him with his back to the basket.