Jokić solidan, 48 poena Marija

Košarkaši Denver Nagetsa pobedili su Boston Seltikse sa 115:107.

Odličan meč u Koloradu obiležio je plejmejker Nagetsa Džamal Mari koji je meč završio sa 48 poena, pet skokova, četiri asistencije i šutom iz igre 19/30.

Kanađanin je bio nezaustavljiv, sve je pogađao i odbrana Bostona nije imala rješenja za 21. godišnjeg košarkaša.

Srpski košarkaša Nikola Jokić nije forsirao, imao je problem i sa ličnim greškama, a na kraju je ostvario učinak od osam poena, 10 skokova i osam asistencija, uz 2/3 šut iz igre.

Jokić je još jednom pokazao kakav je igrač jer je igrao veoma pametno i pustio je Marija, koji je bio u "paklenom" ritmu, da zatrpava koš franšize iz Masačusetsa.

Seltikse je predvodio Irving sa 32 poena, pet skokova i asistencija, dok su po 15 ubacili Tejtum i Braun. Kod Nagetsa još su se istakli Heris i Lajls sa 13 i Milsep sa 10 poena, prenosi "B92".

Boston je odlično krenuo meč, u prvoj dionici imali su čak +18, međutim Nagetsi su uspjeli da se vrate u drugoj dionici i čak povedu na 20 sekundi do kraja prvog perioda igre. Ipak, poluvrijeme je završeno trojkom Bostona i prednost Kelta je iznosila samo +2, 56:54.

U trećoj dionici rasplamsala se borba, Irving i Mari su pravili šou na terenu i milina je bila gledati ih. Denver je odigrao bolju 3/4 i pred posljednju dionicu imali su +7, 88:81.

Četvrta četvrtina apsolutna je prošla u znaku Kanađanina koji je pogađao iz svih pozicija i Nagetsi su zasluženo pobijedili prvog kandidata na istočnoj konferenciji.

Denver sada ima skor od 9/1, dok je Boston na 6/4.

Pobjede su u NBA ligi u noći između ponedjeljka i utorka zabilježili i Čikago Bulsi i Oklahoma siti Tander.

Oklahoma je na svom parketu sa 122:116 savladala Nju Orleans Pelikanse u meču koji je obilježila povreda Rasela Vestbruka u trećoj četvrtini.

Prvo poluvrijeme donijelo je preokrete. Nakon prve četvrtine u prednosti je bila Oklahoma, ali je u nastavku Nju Orleans zaigrao agresivnije i uspjela da uz minimalno vođstvo ode na odmor.

Iako su u trećoj dionici ostali bez Rasela Vestbruka domaći igrači su uspjeli da u ovom dijelu meča dođu do presudne prednosti koju su uspjeli da sačuvaju do kraja bez obzira na to što su Pelikandi posljednju četvrtinu dobili sa osam razlike.

Pol Džordž je predvodio Oklahomu sa 23 poena, a jedan manje dodao je Denis Šroder. Šroder je u četvrtoj četvrtini postigao 11 poena. Stiven Adams je postigao 18 poena, a prije povrede Rasel Vestbruk je postigao 17 poena uz sedam skokova i devet asistencija.

Na drugoj strani, najefikasniji je bio Džulijus Rendal sa 26 poena, Džru Holidej je imao dabl - dabl sa 22 poena i 14 asistencija, dok je Nikoli Mirotiću to pošlo za rukom sa po 16 poena i skokova. Entoni Dejvis dodao je 20 poena uz osam skokova.

Čikago Bulsi su slavili na gostovanju Njujork Niksima nakon dva produžetka rezultatom 116:115.

Nakon velike borbe, na 49 sekundi prije kraja meča Niksima je produžetak trojkom izborio Trijer. Prvi produžetak je, što se poena tiče, završen na 1:13 do kraja kada je za 108:108 pogodio Lavin koji je tako Bulsima izborio drugi produžetak, a isti igrač je na kraju jednim pogođenim slobodnim bacanjem riješio cijeli meč na dvije stotinke od kraja dodatnog perioda.

Heroj Čikaga, Zak Lavin meč je završio sa 41 poenom, po četiri skoka i asistencije, tri blokade i dvije ukradene lopte. Šutirao je 13 od 25 iz igre i četiri od 10 za tri u meču u kome je zabilježio rekord karijere po broju postignutih poena, piše "Sportklub.rs".

Nikse je sa 23 poena i 24 skoka uz sedam asistencija predvodio Enes Kanter. Mario Hezonja meč je završio sa 16 poena, šest skokova, dvije asistencije i po jednom blokadom i ukradenom loptom.

