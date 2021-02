"Jokić svake večeri nosi tim, potrebna mu je pomoć"

Trener Denver Nagetsa Majk Meloun istakao je da je Nikoli Jokiću neophodna pomoć saigrača.

Nagetsi su protekle noći poraženi na gostovanju kod Boston Seltiksa 112:99.

Denver je držao priključak tri četvrtine, predvođen Nikolom Jokićem koji je u tom periodu postigao 39 poena (14/17 iz igre).

Međutim, u posljednjem kvartalu je ubacio još samo četiri (2/6), pa su Seltiksi rutinski priveli meč kraju.

"Nije ostao bez goriva nego mu je potrebna pomoć. Igramo dva dana zaredom, a Nikola svake večeri nosi ekipu na leđima. Neko treba iskočiti i da mu pomogne. (Džamal) Marej je pokušao, ali imao je devet izgubljenih lopti, a to je nedopustivo i on to zna. Nikola ostavlja sve na terenu svake večeri, kandidat je za MVP-a, ali ne može biti jedini takav igrač, drugi mu moraju pomoći", rekao je Meloun.

Jokić dominira ove sezone i sa prosjekom od 27,1 poena, 11,3 skokova i 8,6 asistencija je jedan od najboljih igrača lige.

Pritom, šutira 57% iz igre i 39% za tri poena, uz 87% sa linije za slobodna bacanja.

Uprkos tome Denver se muči pa poslije 27 utakmica ima skor 15-12 na tek sedmoj poziciji na Zapadu.

(B92)