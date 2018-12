Jokić sve bliži tripl-dabl istoriji i prestizanju Karima

Nikola Jokić, košarkaš Denver Nagetsa, 18. tripl-dablom u karijeri protiv Toronta došao je na samo nekoliko koraka od legendarnog Karima Abdul-Džabara.

Jokić je imao fenomenalnu partiju u pobjedi svoje ekipe protiv Reptorsa i tripl-dabl od 23 poena, 11 skokova i petnaest asistencija.

Uspjeh srpskog centra brzo se pročuo u američkim medijima, koji su se odmah zatim bacili na računanje i izvlačenje statistike.

Nikoli je ovo bio 18. tripl-dabl u karijeri, a on je već ranije prestigao legendarnog Hakima Olajdžuvona i Dejvida Robinsona, koji imaju po 14, na listi igrača sa ovim učinkom koji se svrstavaju u "teškaše", odnosno košarkaše više od dva metra i 13 centimetara ("7 feet" po američkoj mjeri).

Centar "grumenja" je sada na samo tri tripl-dabla kako bi se izjednačio sa Karimom Abdulom-Džabarom, koji je u svojoj bogatoj karijeri imao 21.

Ispred Džabara i Jokića je, ipak neprikosnoveni, Vilt Čembrlejn, koji ima nestvarnih 78 tripl-dablova, i nerealno je očekivati da ga Jokić prestigne u ovoj kategoriji, mada nikad se ne zna.

Jokić ove sezone igra dobro u Denveru, koji na deobi prvog mjesta zapadne konferencije. On ima u prosjeku 16,7 poena, 9,7 skokova i 7,5 asistencija po meču.

Nikola Jokic recorded his 18th career triple-double in last night's win over the Raptors. Jokic has the third-most triple-doubles in NBA history by a 7-footer:



